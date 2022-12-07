«Мемориал»* признал политзаключенными фигурантов «маяковского дела»‎

«Мемориал»‎* признал участников «Маяковских чтений»‎ Артёма Камардина, Егора Штовбу и Николая Дайнеко политзаключенными. Против них возбуждено дело о возбуждении ненависти и вражды к «ополченцам ЛДНР»‎ (п.«А»‎ ч.2 ст.282 УК РФ).

«Мы считаем, что в стихах Камардина нет унижения «ополченцев»: нет ни утверждений об их неполноценности, ни о превосходстве других лиц над ними. Есть лишь выраженный в художественной форме критический настрой автора в отношении этой группы», — говорится в сообщении «Мемориала»‎.

«Маяковские чтения»‎ несколько лет подряд проходили у памятника Маяковскому. Поэты объявили, что 25 сентября чтения будут «антимобилизационными»‎. Артем Камардин прочитал стихотворение «Убей меня, ополченец»‎, написанное еще в 2015 году.

На следующий день в квартирах участников встречи прошли обыски. Артем Камардин завил о пытках и изнасиловании. По этому факту в СК начали доследственную проверку. Силовики считают, что во время обыска 26 сентября полицейские Александр Попов и Александр Меньков могли «превысить полномочия»‎.

*«Мемориал»‎ российские власти считают «иностранным агентом»‎, организацию ликвидировали по решению суда.