Навальный* поддержал канал «Дождь»‎*

Алексей Навальный* в Twitter поддержал телеканал «Дождь»‎*, который накануне лишили лицензии на вещание в Латвии.

«Я хочу выразить свою поддержку «Дождю»‎*. Это честное независимое СМИ, с которым я работаю с момента его основания. Их работа в этом году, когда они, бескомпромиссно осудив войну Путина против Украины, стали источником правды об этой войне для миллионов россиян, восхищает меня.

Решение властей Латвии о лишении «Дождя»* лицензии мне кажется ошибочным и основанным на недостатке информации. Безусловно, Латвия вольна принимать любые решения в интересах своих граждан, и я не думаю, что они видят угрозу в СМИ, ведущий которого допустил оговорку в эфире.

Я верю в европейскую демократию и судебную систему и не сомневаюсь, что в итоге с учетом всех факторов будет принято справедливое решение»‎, — сказано в Twitter политика.

Телеканал «Дождь»‎* лишили лицензии вчера из-за «угрозы национальной безопасности» Латвии‎. Канал не сможет вещать в том числе и в Литве. Поводом стала оговорка ведущего Алексея Коростелева в эфире программы «Здесь и сейчас»‎ от 1 декабря. Он сказал, что эфиры канала могли «помочь российским солдатам»‎ — но он имел ввиду не конкретную помощь вещами и каким бы то ни было обмундированием, а оглаской реальной обстановки на фронте. Ему хотя запретить въезд в Латвию.

*Алексея Навального российские власти внесли в реестр «террористов и экстремистов»‎.

*«Дождь»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.