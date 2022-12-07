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#Новости

Пожар на аэродроме под Курском тушили больше суток

07.12.2022

Сейчас он ликвидирован

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пожар на аэродроме под Курском ликвидировали. На тушение ушло больше суток, пострадавших нет. 

Атаку на аэродром совершили с беспилотников. Подобные взрывы были в Рязанской и Саратовской областях. Трое военных погибли, повреждено два самолета. 

Разведка Британии писала, что атака на аэродромы в глубоком тылу России — один из главных провалов российской защиты. The New York Times сообщали, что ВСУ контролировали атаку — рядом с одним из аэродромов были представители украинского спецназа. 

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