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Демократы получили большинство в Сенате США

07.12.2022

Мандат Демократическая партия завоевала во втором туре в Джорджии

Politico сообщила, что в Сенате США большинство мандатов — 51 из 100 — достанется представителям Демократической партии. 

Такие результаты определились после второго тура в Джорджии. Здесь побудил действующий сенатор демократ Рафаэль Уорнок. Его мандат и стал 51-м.

Промежуточные выборы в США начались 8 ноября. Ожидалось, что представители Республиканской партии получат большинство — спорным вопросом стала поддержка Украины. Но обе партии подтвердили готовность поддерживать Киев. 

В Палате представителей республиканцы получили большинство — 222 мандата против 213 у демократов. 



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