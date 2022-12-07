Демократы получили большинство в Сенате США

Politico сообщила, что в Сенате США большинство мандатов — 51 из 100 — достанется представителям Демократической партии.

Такие результаты определились после второго тура в Джорджии. Здесь побудил действующий сенатор демократ Рафаэль Уорнок. Его мандат и стал 51-м.

Промежуточные выборы в США начались 8 ноября. Ожидалось, что представители Республиканской партии получат большинство — спорным вопросом стала поддержка Украины. Но обе партии подтвердили готовность поддерживать Киев.

В Палате представителей республиканцы получили большинство — 222 мандата против 213 у демократов.