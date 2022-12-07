Close

#Новости

В Курской области строят оборонительные сооружения

07.12.2022

Губернатор региона опубликовал фото противотанковой полосы

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о формировании батальона добровольцев и показал оборонительные сооружения. 

«Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина «Патриот». Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона»‎, — рассказал Старовойт. 

Он призвал вступать в ряды «дружины»‎, чтобы не пропустить врага и защитить свой край. 

Рубежи Курской области, за которой «вся Россия»‎, укрепляют оборонительными сооружениями. Здесь, судя по опубликованным фото, также как в Белгородской области, создают противотанковые линии. 

«Засечную черту» в Белгородской области глава региона Вячеслав Гладков показал вчера. Помимо бетонных сооружений на фото были видны окопы. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.