В Курской области строят оборонительные сооружения

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о формировании батальона добровольцев и показал оборонительные сооружения.

«Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина «Патриот». Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона»‎, — рассказал Старовойт.

Он призвал вступать в ряды «дружины»‎, чтобы не пропустить врага и защитить свой край.

Рубежи Курской области, за которой «вся Россия»‎, укрепляют оборонительными сооружениями. Здесь, судя по опубликованным фото, также как в Белгородской области, создают противотанковые линии.

«Засечную черту» в Белгородской области глава региона Вячеслав Гладков показал вчера. Помимо бетонных сооружений на фото были видны окопы.