В Новошахтинске задержан мужчина, стрелявший вчера в полицейских

В Новошахтинске Ростовской области задержали напавшего на полицейских мужчину с пулеметом. Телеграм-канал Baza пишет, что задержанный Павел Николин отбывал срок в уфимской колонии, откуда отправился в Украину в составе ЧВК «Вагнер»‎. Пресс-служба Евгения Пригожина не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Вчера в лесополосе мужчина открыл стрельбу по наряду ППС: полицейские искали пропавшую женщину. Одного сержанта ранило. В городе объявили план «Сирена»‎.

Утром стало известно, что стрелка нашли в пустующем доме. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Напавшим оказался 38-летний Павел Николин, который отбывал наказание в уфимской ИК-4 за ограбление офисов микрозаймов, а потом был завербован в ЧВК «Вагнер»‎. Из Украины он дезертировал 24 ноября.

В пресс-службе Евгения Пригожина не подтвердили и не опровергли информацию о том, что Николин был в составе ЧВК «Вагнер»‎.

«Данная информация не является публичной и носит закрытый оперативный характер. В случае если действительно Николин был бойцом ЧВК «Вагнер» и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом «совершенно секретно», попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу Российской Федерации. В свою очередь оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах», — сообщил Пригожин.