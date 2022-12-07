Обвиненного в «госизмене»‎ Валерия Голубкина оставили в СИЗО

«Первый отдел»‎ сообщил, что вчера в очередной раз продлили арест ученому Валерию Голубкину. Его обвиняют в «госизмене».

Юристы настаивали, что ему нужна медицинская помощь в связи с онкологией: суд доводы защиты проигнорировал. Голубкин находится в «Лефортово» уже больше полутора лет.

Сегодня предъявили обвинение в «госизмене» еще одному ученому: Валерию Качину из Еврейской автономной области. Последнее время он работал в заповеднике «Бастак»‎ и специализировался на информационных системах. Из Биробиджана его этапировали в «Лефортово»‎.