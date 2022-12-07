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#Новости

Обвиненного в «госизмене»‎ Валерия Голубкина оставили в СИЗО

07.12.2022

70-летнему ученому в восьмой раз продлили арест

«Первый отдел»‎ сообщил, что вчера в очередной раз продлили арест ученому Валерию Голубкину. Его обвиняют в «госизмене». 

Юристы настаивали, что ему нужна медицинская помощь в связи с онкологией: суд доводы защиты проигнорировал. Голубкин находится в «Лефортово» уже больше полутора лет.

Сегодня предъявили обвинение в «госизмене» еще одному ученому: Валерию Качину из Еврейской автономной области. Последнее время он работал в заповеднике «Бастак»‎ и специализировался на информационных системах. Из Биробиджана его этапировали в «Лефортово»‎. 



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