Прекращено дело против Федора Крашенинникова* об оскорблении ветерана

В Екатеринбурге прекратили уголовное дело против политолога, колумниста DW* Федора Крашенинникова* о клевете (ч.2 ст.128.1 УК РФ) из-за «оскорбления ветерана». Как сообщила DW*, полиция не смогла собрать доказательства его вины.
Уголовное дело возбудили в июле 2021 года из-за записи политолога в Telegram в феврале того же года. Силовики посчитали, что его высказывание содержало «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артеменко И.С.»
«После долгого расследования выяснилось, что никакого ветерана я не оскорблял», — написал Крашенинников.
Адвокат Алексей Бушмаков рассказал, что полиция не смогла собрать доказательства вины Крашенинникова.
Ветеран Игнат Артеменко был потерпевшим по делу Алексея Навального**. В записи от 5 февраля Федор Крашенинников назвал судебный процесс над Навальным** «балаганом с участием 93-летнего деда».
Игнат Артеменко умер в июне 2022 года. Навального** по делу об «оскорблении ветерана» в феврале 2021 года признали виновным: политик должен был выплатить штраф в 850 тыс. рублей.
Федор Крашенинников* уехал из России в Литву 12 июля — дело о «клевете» зарегистрировали днем позже.
Фото: «Коммерсант».
*Федора Крашенинникова и DW Минюст России считает «иностранными агентами».**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».