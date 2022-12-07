Прекращено дело против Федора Крашенинникова* об оскорблении ветерана

В Екатеринбурге прекратили уголовное дело против политолога, колумниста DW* Федора Крашенинникова* о клевете (ч.2 ст.128.1 УК РФ) из-за «оскорбления ветерана»‎. Как сообщила DW*, полиция не смогла собрать доказательства его вины.

Уголовное дело возбудили в июле 2021 года из-за записи политолога в Telegram в феврале того же года. Силовики посчитали, что его высказывание содержало «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Артеменко И.С.»‎

«После долгого расследования выяснилось, что никакого ветерана я не оскорблял»‎, — написал Крашенинников.

Адвокат Алексей Бушмаков рассказал, что полиция не смогла собрать доказательства вины Крашенинникова.

Ветеран Игнат Артеменко был потерпевшим по делу Алексея Навального**. В записи от 5 февраля Федор Крашенинников назвал судебный процесс над Навальным** «балаганом с участием 93-летнего деда»‎.

Игнат Артеменко умер в июне 2022 года. Навального** по делу об «оскорблении ветерана» в феврале 2021 года признали виновным: политик должен был выплатить штраф в 850 тыс. рублей.

Федор Крашенинников* уехал из России в Литву 12 июля — дело о «клевете»‎ зарегистрировали днем позже.

Фото: «Коммерсант»‎.

*Федора Крашенинникова и DW Минюст России считает «иностранными агентами»‎.

**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».