Close

#Новости

Во дворе частной начальной школы в Татарстане установили «контактную»‎ скульптуру Сталина

07.12.2022

«К нему на скамейку»‎ можно присесть и сфотографироваться

«Говорит НеМосква»‎ рассказала об установке «контактной»‎ скульптуры Иосифа Сталина во дворе частной начальной школы в Набережных Челнах, в Татарстане. 

Школа занимается обучением детей младшего школьного возраста. Теперь они могут присесть к «вождю»‎ на скамейку и сфотографироваться. 

Директор школы Максим Евтишин сказал, что именно Сталин стал толчком для «планомерного и всестороннего развития образовательной системы»‎.

«Считаем, что Иосиф Виссарионович  стал локомотивом в индустриализации страны,  он достойно вывел ее из Великой Отечественной войны, в кратчайшие сроки восстановил народное хозяйство. Все эти достижения были бы невозможны без планомерного и всестороннего развития образовательной системы в СССР, толчок которому дал Сталин», — уверен Евтишин. 


Фото: chelny-izvest.ru


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.