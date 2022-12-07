Во дворе частной начальной школы в Татарстане установили «контактную»‎ скульптуру Сталина

«Говорит НеМосква»‎ рассказала об установке «контактной»‎ скульптуры Иосифа Сталина во дворе частной начальной школы в Набережных Челнах, в Татарстане.

Школа занимается обучением детей младшего школьного возраста. Теперь они могут присесть к «вождю»‎ на скамейку и сфотографироваться.

Директор школы Максим Евтишин сказал, что именно Сталин стал толчком для «планомерного и всестороннего развития образовательной системы»‎.

«Считаем, что Иосиф Виссарионович стал локомотивом в индустриализации страны, он достойно вывел ее из Великой Отечественной войны, в кратчайшие сроки восстановил народное хозяйство. Все эти достижения были бы невозможны без планомерного и всестороннего развития образовательной системы в СССР, толчок которому дал Сталин», — уверен Евтишин.

Фото: chelny-izvest.ru