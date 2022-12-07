В Литве прекратится вещание «Дождя»‎*

РБК сообщает, что телеканал «Дождь»*‎ будет недоступен в Литве с 8 декабря.

В Литовской комиссии по радио и телевидению рассказали, что отозванная лицензия позволяла распространять контент «Дождя»‎* в странах ЕС, России, США и других.

«Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание «Дождя»* он с 8 декабря не будет доступен и в Литве», — сообщила комиссия.

*«Дождь»‎ Минюст России считает «иностранным агентом».