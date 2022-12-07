Компанию Трампа признали виновной в налоговом мошенничестве

Trump Organization признали виновной по 17 обвинениям, связанным с налоговым мошенничеством. Дело рассматривал суд присяжных в Нью-Йорке. Как пишет ВВС, ни экс-президент США, ни его родственники не проходили обвиняемыми по этому делу. Но именно эта фирма управляет их недвижимостью и различными объектами по всему миру.

В суде установили, что 13 лет Trump Organization не декларировала некоторые доходы. Из-за этого были недоплачены налоги.

Главным обвиняемым стал бывший финансовый директор Trump Organization Алан Вайсельберг. Он признал вину и дал показания против фирмы. Сделка со следствием предполагает около пяти месяцев тюрьмы для Вайсельберга. Он также должен будет вернуть более 1,7 млн долларов незадекларированных доходов.

По схеме в Trump Corporation менеджеры получали щедрые подарки, дополнительные выплаты и льготы. Все это намеренно скрывалось от налоговых органов.

Окончательный приговор вынесут 13 января, но скорее всего компания будет оштрафована на 1,6 млн долларов. Также судебный процесс снизит возможности в кредитовании и получении другого финансирования.

По мнению Дональда Трампа, суд был политическим — он назвал его «охотой на ведьм»‎.

«Мы ПОЛАГАЛИСЬ на бухгалтерскую фирму, которая в то время считалась очень уважаемой и дорогой, и юридическую компанию. Это беспрецедентное дело, и оно является продолжением Самой большой Политической Охоты на Ведьм в Истории нашей Страны»‎, — заявил экс-президент США после суда.

Против Трампа и его троих детей расследуется еще одно дело о мошенничестве. Генпрокуратура Нью-Йорка считает, что с 2011 по 2021 год Trump Organization завышала стоимость принадлежащего ей имущества, увеличив таким образом свой капитал на миллиарды долларов «для незаконного обогащения и обмана системы»‎. Прокурор требует запретить Трампу и его детям занимать должности ответственных работников или директоров во всех компаниях Нью-Йорка. В компании отрицают все обвинения.