The Insider*: отозвавший лицензию у «Дождя»‎* чиновник назвал «отличной»‎ речь Путина о присоединении Крыма

Ивар Аболиньш — руководитель Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии. Вчера он сообщил об отзыве лицензии на вещание у телеканала «Дождь»‎ в связи с «угрозой национальной безопасности»‎. The Insider* собрал его высказывания о Путине, вступлении Украины в ЕС.

В 2013 году Аболиньш писал, что Путин «держит Россию, защищает ее от хаоса». Тогда российский президент начал говорить о том, что половина украинских земель — российские, и он будет работать над тем, чтобы создать одну страну. После аннексии Крыма Аболиньш похвалил речь Путина.

«Просто отличная речь Путина, просто отличная. Все западные причесанные нули могут идти отдыхать. К сожалению», — писал чиновник.

Во время Евромайдана в Киеве он предлагал Латвии спонсировать экс-президента Украины Виктора Януковича, который выступал против евроинтеграции страны. Аболиньш считал, что Украине не место в ЕС.

«Вообще Латвия должна деньги Януковичу выслать и молить бога, чтобы Украина не сближалась с ЕС. Что мы тут будем делать с этой кучей русскоязычных миллионов?» — писал он 31 января 2014 года.

Аболиньш сказал, что сожалеет о своих старых высказываниях, больше он не придерживается таких взглядов. По его словам, он формировал мнение на доступной ему в то время информации, и оно не соответствует его нынешней позиции.

Лицензии канал лишили вчера — вещание должно прекратиться 8 декабря. Руководитель редакции Наталья Синдеева попросила вернуться обратно уволенного Алексея Коростелева и ушедших за ним троих сотрудников. «Медуза»‎* запустила письмо в поддержку «Дождя»‎* — под обращением подписались крупнейшие российские СМИ.

На Совет, который принял решение об отзыве лицензии, сотрудников «Дождя»*‎ не пригласили, рассказал главный редактор канала Тихон Дзядко.

«До этого момента мы много раз обсуждали различные вопросы с Советом, в качестве рабочего языка по соглашению сторон использовался русский, переводчик не требовался», — рассказал Дзядко.

«Медуза»‎* работает из Латвии, как и некоторые другие российские издания. В комментарии «Настоящему времени»‎* Аболиньш сказал, что ни к кому из них не было претензий, а «Дождю»‎* нужно было только соблюдать закон.





*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.

*«Дождь»‎, «Медузу»‎, «Настоящее время»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.