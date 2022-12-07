Экс-президента Аргентины приговорили к 6 годам за коррупцию

Федеральный суд Аргентины признал действующего вице-президента и экс-президента Аргентины Кристину Киршнер виновной в коррупции. Ее приговорили к 6 годам тюрьмы, она не сможет занимать государственные должности пожизненно, пишет Reuters.

При этом в агентстве сомневаются, что она действительно будет отбывать срок: ожидается начало апелляционного процесса, который может занять годы. Киршнер назвала решение суда «несправедливым»‎.

Киршнер была президентом страны дважды: с 2007 по 2015 год. Ее обвинили в присвоении бюджетных средств, выделенных на инфраструктурный проект в провинции Санта-Крус. Forbes уточнил, что вместе с Киршнер обвиняются и 12 ее сообщников.

В начале 2015 года, когда Киршнер была президентом, ее обвинили в препятствовании расследованию теракта в 1994 году, когда при взрыве в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе погибли 85 человек. Однако суд тогда отказал в возбуждении уголовного дела. В мае 2016 года против Киршнер возбудили дело о махинациях с валютными фьючерсами.

В сентябре 2022 года на нее пытались совершить покушение. Задержанный мужчина 35 лет приблизился к ней и направил пистолет в голову.