«Ведомости»‎: власти разработали три варианта ответных мер на потолок цен на нефть

«Ведомости»‎ выяснили, что российские власти рассматривают три возможных варианта в качестве ответных мер на введенный потолок цен.

Страны G7, ЕС и Австралии запретили покупать российскую нефть по цене больше 60 долларов за баррель с 5 декабря. Установлен переходный период для сделок, совершенных до этой даты, а также исключение для Венгрии.

Первый вариант ответных мер предполагает полный запрет на торговлю со странами, поддержавшими ограничение цены. Это касается и непрямых поставок, если закупка прошла через страны-посредники.

Второй вариант может затронуть все компании, вне зависимости от страны-покупателя, если в контрактах упоминается потолок цен.

Третий — введение индикативной цены, те есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.

Пока ни один вариант не одобрен окончательно. Собеседник «Ведомостей»‎ считает, что в конечном итоге может быть введена комбинация из предложенных мер.