Медведев: «За меня такую штуковину никто не напишет»‎

Дмитрий Медведев на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России»‎ и «Волонтерской роты «Боевого Братства»‎ сказал, что он сам пишет свои посты в соцсетях.

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил, что ли?» Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — цитирует Медведева РБК.

Считалось, что посты пишет его пресс-секретарь. В этих одиозных высказываниях Медведев часто не сдерживался в выражениях, транслировал худшие примеры российский пропаганды (о несуществующей Украине, например), придумывал названия «иноагентам», бесконечно списывал мировые проблемы на «англосаксов»‎.