286-й день боев: главное

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Беспилотник атаковал аэродром под Курском. Пострадавших нет, пожар на площади 500 кв. м продолжают тушить: загорелись резервуары с топливом. В работах по тушению огня задействованы 200 человек.
Вчера под удар беспилотников попали аэродромы под Рязанью и Саратовом. The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который пожелал остаться анонимным, сообщили, что дроны запустили с территории Украины. В одном из городов координировал атаку спецназ ВСУ, который находился неподалеку. Как он оказался в России, журналистам не объяснили.
Минобороны России назвало вчерашний массированный обстрел Украины ответом на эти атаки, в которых погибли трое российских военных, четверо пострадали. По версии российского ведомства, самолеты пострадали незначительно.
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 5 декабря сообщило, что в Украине погибли 6702 мирных жителя, среди которых 424 ребенка. Еще 10479 человек получили ранения — из них 775 детей. В ООН подчеркивают, что это не окончательные данные: к некоторым районам, где велись интенсивные боевые действия, у организации нет доступа. Чаще всего гражданские погибали от оружия взрывного действия.
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The New York Times сообщила, что российские военные использовали в ноябре новые крылатые ракеты — их построили через несколько месяцев после того, как были введены санкции, блокирующие поставку в Россию электроники, технологий и товаров двойного назначения. К такому выводу пришли военные эксперты, которые изучили обломки российских ракет. На одной из ракет была указана маркировка: снаряд был произведен в сентябре. Эксперты считают, что Москва нашла способ обхода санкций или способ производить оружие без западных компонентов.
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Генпрокуратура Украины сообщила, что в Херсонской области найден еще один подвал, где пытали мирных жителей, которые выступали против оккупации. В списках тех, кто оказался в этом подвале, было 112 человек. Россия отрицает насилие над гражданским населением.
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс в день ВСУ. Восток Украины, по его словам — самое сложное направление на фронте.
«Я верю, что в следующий раз мы встретимся в нашем украинском Донецке, Луганске, уверен, что и в Крыму. Спасибо за эту стойкость и силу. Вы форпост нашей независимости», — сказал Зеленский.
Донецкую область в результате «референдума» «присоединили» к России: президент России Владимир Путин подписал договор о присоединении 30 сентября. Но «на новых территориях» Путин так и не был.
«Со временем это произойдет, конечно, это же регион Российской Федерации»,— сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков РИА «Новости».
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Украина и Россия обменялись пленными по формуле 60 на 60.
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Разведка Британии анализирует удары беспилотников по авиабазам в Рязанской и Саратовской областях. Два тяжелых бомбардировщика Ту-95 были повреждены в Энгельсе (Саратовская область) и три человека погибли в результате взрыва в Дягилево (Рязанская область). В спецслужбе считают, что если Россия оценит эти инциденты как преднамеренные нападения, она, вероятно, сочтет их одними из наиболее стратегически значимых провалов защиты. Эти взрывы случились гораздо глубже внутри России, чем предыдущие подобные атаки: Энгельс находится более чем в 600 км от украинской территории. Здесь базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков России. Эти самолеты способны нести ядерное оружие и часто использовались для запуска обычных ракет по Украине. Виновных в этом просчете, скорее всего, в России серьезно накажут.
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Институт изучения войны (ISW) пишет о вчерашнем ударе по Украине. Аналитики ранее писали, что ПВО Украины значительно сокращает российские арсенал, но подобные атаки все равно значительно влияют на критически важную инфраструктуру Украины. Украинская атака на аэродромы в глубине России показала способность Киева наносить удары по российским тылам. Военные блогеры после такой атаки не смогли «порадоваться» и похвалить Минобороны за мощный удар по Украине. Гнев по поводу неспособности российских военных предотвратить украинские атаки пересилил «радость».