286-й день боев: главное

Беспилотник атаковал аэродром под Курском. Пострадавших нет, пожар на площади 500 кв. м продолжают тушить: загорелись резервуары с топливом. В работах по тушению огня задействованы 200 человек.

Вчера под удар беспилотников попали аэродромы под Рязанью и Саратовом. The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который пожелал остаться анонимным, сообщили, что дроны запустили с территории Украины. В одном из городов координировал атаку спецназ ВСУ, который находился неподалеку. Как он оказался в России, журналистам не объяснили.

Минобороны России назвало вчерашний массированный обстрел Украины ответом на эти атаки, в которых погибли трое российских военных, четверо пострадали. По версии российского ведомства, самолеты пострадали незначительно.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 5 декабря сообщило, что в Украине погибли 6702 мирных жителя, среди которых 424 ребенка. Еще 10479 человек получили ранения — из них 775 детей. В ООН подчеркивают, что это не окончательные данные: к некоторым районам, где велись интенсивные боевые действия, у организации нет доступа. Чаще всего гражданские погибали от оружия взрывного действия.

The New York Times сообщила, что российские военные использовали в ноябре новые крылатые ракеты — их построили через несколько месяцев после того, как были введены санкции, блокирующие поставку в Россию электроники, технологий и товаров двойного назначения. К такому выводу пришли военные эксперты, которые изучили обломки российских ракет. На одной из ракет была указана маркировка: снаряд был произведен в сентябре. Эксперты считают, что Москва нашла способ обхода санкций или способ производить оружие без западных компонентов.

Генпрокуратура Украины сообщила, что в Херсонской области найден еще один подвал, где пытали мирных жителей, которые выступали против оккупации. В списках тех, кто оказался в этом подвале, было 112 человек. Россия отрицает насилие над гражданским населением.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс в день ВСУ. Восток Украины, по его словам — самое сложное направление на фронте.

«Я верю, что в следующий раз мы встретимся в нашем украинском Донецке, Луганске, уверен, что и в Крыму. Спасибо за эту стойкость и силу. Вы форпост нашей независимости»‎, — сказал Зеленский.

Донецкую область в результате «референдума»‎ «присоединили» к России‎: президент России Владимир Путин подписал договор о присоединении 30 сентября. Но «на новых территориях»‎ Путин так и не был.

«Со временем это произойдет, конечно, это же регион Российской Федерации»,— сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков РИА «Новости».