Ученого и экс-чиновника из Еврейской автономной области обвинили в госизмене

В Биробиджане 35-летнего ученого-геодезиста и бывшего сотрудника городской администрации Валерия Качина обвинили в госизмене. Сейчас он в СИЗО «Лефортово»‎, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости»‎.

Подробности дела засекречены, но известно, что задержание прошло в сентябре. Качин учился в Приамурском университете им. Шолом-Алейхема. Одно время работал в мэрии специалистом, ответственным за городскую рекламу. С 2018 года был младшим научным сотрудником в заповеднике «Бастак» — здесь он специализировался на геоинформационных системах.

В соцсетях Качин поддерживал Украину, протесты в Беларуси, Навального* — его данные были в сливе «Умного голосования»‎. В 2022 году он загрузил антивоенные песни в плейлист на «Яндекс.Музыке».

Сейчас по обвинениям в «госизмене»‎ под стражей находится несколько ученых. В том же «Лефортово»‎ находятся новосибирский ученый Анатолий Маслов, 70-летний ученый Валерий Голубкин. В октябре Томского ученого Александра Луканина приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима за «госизмену» и передачу «одной из стран СНГ» секретных технологий.

Несколько человек, обвиненных в госизмене, не дождались суда. В октябре умер под домашним арестом исследователь Арктики Валерий Митько. В июле через несколько дней после ареста скончался физик-лазерщик Дмитрий Колкер из Новосибирска.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов».