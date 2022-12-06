Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 60 на 60

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об успешном обмене пленными. Минобороны России пока не подтвердило информацию, но об обмене писал «глава ДНР» Денис Пушилин.
По информации Пушилина, сегодня проходит очередной обмен по формуле 60 на 60. Минобороны России также подтвердило обмен. В ведомстве утверждают, что освобожденным российским военным в плену грозила смерть.
Ермак подтвердил, что в Украину вернулись 60 бойцов ВСУ, нацгвардии, из которых две женщины. Среди них 15 офицеров и 45 рядовых. Среди обменянных было 14 защитников «Азовстали». Есть раненые.
Фото: Андрей Ермак.