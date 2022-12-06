«ЛитРес» просит авторов переписать книги, подпадающие под закон об ЛГБТ

Сервис «ЛитРес» попросил авторов переписать спорные моменты, которые могут попасть под запрет из-за закона о пропаганде ЛГБТ. Как выяснил РБК, до внесения изменений книги уберут из продажи.
Владимир Путин вчера подписал принятые законы о «пропаганде ЛГБТ», которые фактически запрещают любое упоминание «нетрадиционных отношений». Ответственность за «пропаганду» несет и сервис, и правообладатель.
«ЛитРес» разослал правообладателям письма с просьбой «проверить произведения на предмет пропаганды ЛГБТ». Кроме того, мониторинг книг начали и в самом сервисе. Однако критерии «пропаганды» до сих пор остаются неясными. Если авторы подтвердят ее наличие, то произведения снимут с продажи. По предварительным оценкам, это может коснуться около 1% каталога.
Вчера «Коммерсант» сообщил, что проверку опубликованных книг с помощью нейросети начал сервис Ridero. Если алгоритм найдет книги с «пропагандой ЛГБТ», то их уберут. Некоторые авторы уже попросили снять свои произведения.