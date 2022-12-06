«ЛитРес» просит авторов переписать книги, подпадающие под закон об ЛГБТ

Сервис «ЛитРес»‎ попросил авторов переписать спорные моменты, которые могут попасть под запрет из-за закона о пропаганде ЛГБТ. Как выяснил РБК, до внесения изменений книги уберут из продажи.

Владимир Путин вчера подписал принятые законы о «пропаганде ЛГБТ»‎, которые фактически запрещают любое упоминание «нетрадиционных отношений»‎. Ответственность за «пропаганду»‎ несет и сервис, и правообладатель.

«ЛитРес» разослал правообладателям письма с просьбой «проверить произведения на предмет пропаганды ЛГБТ». Кроме того, мониторинг книг начали и в самом сервисе. Однако критерии «пропаганды»‎ до сих пор остаются неясными. Если авторы подтвердят ее наличие, то произведения снимут с продажи. По предварительным оценкам, это может коснуться около 1% каталога.

Вчера «Коммерсант»‎ сообщил, что проверку опубликованных книг с помощью нейросети начал сервис Ridero. Если алгоритм найдет книги с «пропагандой ЛГБТ»‎, то их уберут. Некоторые авторы уже попросили снять свои произведения.