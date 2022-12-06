Стрелков вернулся в Москву из Украины

Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, что вернулся в Москву: участвовать в боевых действиях ему в третий раз не удалось.

Он сказал, что приехал на Донбасс 14 октября, написал заявление о добровольной мобилизации. Он был в тот же день зачислен в мотострелковую роту «ДНР»‎ и получил временное удостоверение.

«До меня (неофициально) довели информацию, что «несогласованное»‎ зачисление в состав ДНР вызвало недовольство «вышестоящего командования»‎, но заверили, что этот вопрос «будет со временем решен»‎, а пока я буду выполнять свои обязанности, формально состоя в должности рядового»‎, — написал Стрелков.

Он пробыл некоторое время на полигоне в качестве исполняющего обязанности начальника штаба формируемого батальона, в ноябре он убыл в Сватово. Там в роли «начальника штаба»‎ он пробыл 10 суток, ни разу не попав под обстрел.

После этого выяснилось, что он не состоит в должности в своем батальоне и вообще не числится штатах полка.

Он считает, что все это началось по «приказу сверху»‎. Он незаконно находился в составе батальона — и если бы с ним что-то случилось, то «это было бы представлено исключительно «самодеятельностью авантюриста Гиркина»‎ или несчастным случаем при проведении «волонтерской деятельности»‎, уверен Стрелков.

Поэтому он сдал оружие, «уладил насущные вопросы»‎ с гуманитарной помощью и вернулся в Москву.