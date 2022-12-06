Стрелков вернулся в Москву из Украины

Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, что вернулся в Москву: участвовать в боевых действиях ему в третий раз не удалось.
Он сказал, что приехал на Донбасс 14 октября, написал заявление о добровольной мобилизации. Он был в тот же день зачислен в мотострелковую роту «ДНР» и получил временное удостоверение.
«До меня (неофициально) довели информацию, что «несогласованное» зачисление в состав ДНР вызвало недовольство «вышестоящего командования», но заверили, что этот вопрос «будет со временем решен», а пока я буду выполнять свои обязанности, формально состоя в должности рядового», — написал Стрелков.
Он пробыл некоторое время на полигоне в качестве исполняющего обязанности начальника штаба формируемого батальона, в ноябре он убыл в Сватово. Там в роли «начальника штаба» он пробыл 10 суток, ни разу не попав под обстрел.
После этого выяснилось, что он не состоит в должности в своем батальоне и вообще не числится штатах полка.
Он считает, что все это началось по «приказу сверху». Он незаконно находился в составе батальона — и если бы с ним что-то случилось, то «это было бы представлено исключительно «самодеятельностью авантюриста Гиркина» или несчастным случаем при проведении «волонтерской деятельности», уверен Стрелков.
Поэтому он сдал оружие, «уладил насущные вопросы» с гуманитарной помощью и вернулся в Москву.