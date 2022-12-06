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#Новости

Мужчина обстрелял группу полицейских в Ростовской области

06.12.2022

Минимум один человек ранен

В Новошахтинске Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял группу полицейских. Известно об одном раненом. В городе объявили план «Сирена»‎: не работают школы, детсады, перекрыты дороги.

Как пишет ТАСС, нападение произошло около полудня в районе Новая Соколовка. Нападавший скрылся, его разыскивают. 

По данным Baza, стрелявший был с автоматом Калашникова, а полицейский были в лесу. Один из них — 27-летний сержант — получил ранение в таз, он в больнице. Сотрудники ППС находились в лесу, потому что искали пропавшую женщину. 

В Mash назвали стрелявшего дезертиром, который пришел со стороны Украины. 



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