Генпрокуратура Украины предъявила обвинения российскому военному

Генпрокуратура Украины сообщила, что заочно предъявлено обвинение капитану разведроты 64-й отдельной мотострелковой бригады. По версии обвинения, он нарушил законы и обычаи войны: в селе Гавронщина он убил 70-летнего мирного жителя.

Преступление, по версии следователей, совершено в марте 2022 года. Вместе с другими офицерами он направил автоматы на пожилого мужчину, который был без оружия. Они потребовали от мирного жителя не двигаться, ударили его прикладом, а подозреваемый сделал три смертельных выстрела.

Всего в Украине расследуют более 50 тысяч предполагаемых военных преступлений. Несколько российских военных уже осуждены. Среди доказанных в суде преступлений — убийство мирного жителя, обстрел многоэтажного дома, атака на Харьковскую область, убийство и изнасилование. Первым осужденным стал военнослужащий Вадим Шишимарин — он сначала получил пожизненный срок, но потом, в апелляции, срок смягчили до 15 лет.

Россия отрицает участие российских военных в военных преступлениях.