Второй немецкий концерн подал в суд на «Газпром»‎ из-за непоставленного газа

DW* сообщает, что немецкий энергетический концерн RWE подал в суд на «Газпром»‎ из-за непоставленного объема газа. Об этом RWE рассказал изданию Handelsblatt.

RWE планирует добиться компенсаций, как и концерн Uniper — крупнейший в мире импортер газа.

Обе компании имели контракты с «Газпромом»‎ на поставки фиксированного объема газа. Поставки остановились в сентябре — в «Газпроме»‎ объяснили прекращение поставок санкциями и невозможностью обслуживать оборудование. Позже, 26 сентября, на «Северных потоках»‎ произошел взрыв и утечка газа.

Из-за этого RWE и Uniper покупали газ на мировом рынке по более высоким, чем в контракте с «Газпромом»,‎ ценам. Концерн Uniper оценил убытки в 11,6 млрд евро.

По информации DW*, к этим компаниям может присоединиться дочка «Газпрома»‎ Gazprom Germania. Сейчас она находится под управлением государства.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.