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Второй немецкий концерн подал в суд на «Газпром»‎ из-за непоставленного газа

06.12.2022

Первым разбирательство начал Uniper, теперь в суд обратился RWE

DW* сообщает, что немецкий энергетический концерн RWE подал в суд на «Газпром»‎ из-за непоставленного объема газа. Об этом RWE рассказал изданию Handelsblatt

RWE планирует добиться компенсаций, как и концерн Uniper — крупнейший в мире импортер газа. 

Обе компании имели контракты с «Газпромом»‎ на поставки фиксированного объема газа. Поставки остановились в сентябре — в «Газпроме»‎ объяснили прекращение поставок санкциями и невозможностью обслуживать оборудование. Позже, 26 сентября, на «Северных потоках»‎ произошел взрыв и утечка газа. 

Из-за этого RWE и Uniper покупали газ на мировом рынке по более высоким, чем в контракте с «Газпромом»,‎ ценам. Концерн Uniper оценил убытки в 11,6 млрд евро.

По информации DW*, к этим компаниям может присоединиться дочка «Газпрома»‎ Gazprom Germania. Сейчас она находится под управлением государства. 


*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 


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