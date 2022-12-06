Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске выросло до восьми человек

РИА «Новости» сообщило, что число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до восьми человек, 15 пострадали. Трое жителей дома пока числятся пропавшими без вести.

На месте трагедии продолжают разбирать завалы. Сегодня спасатели вытащили тело женщины, которая числилась пропавшей без вести. Ее трехлетний сын также находится в списке пропавших без вести. Без вести пропавшими числятся еще трое детей.

Взрыв произошел 4 декабря. По информации МЧС, причиной стала разгерметизация газового баллона. Частично обрушились перекрытия второго и третьего этажа. Продолжается разбор завалов.