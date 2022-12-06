Close

#Новости

В Свердловской области в учебной части умер мобилизованный

06.12.2022

Мужчина отравился алкоголем

It’s My City рассказал, что в Свердловской области в учебной части в Елани погиб еще один мобилизованный. Это пятая смерть резервиста в части с конца сентября. 

Депутат Госдумы Максим Иванов сказал, что погибший злоупотребил алкоголем и захлебнулся собственной рвотой. При этом все произошло еще три недели назад. 

Депутат не стал уточнять, из какого города был мобилизован мужчина.

«Если честно, не знаю. Погиб и погиб, уже не стали уточнять», — сказал It’s My City Максим Иванов.

ВВС и «Медиазона»‎* 2 декабря сообщали, что в Украине погибло 363 мобилизованных. Из официальных сообщений о смерти каждый пятый погибший был резервистом. 


Фото: It’s My City.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.