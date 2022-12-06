В Свердловской области в учебной части умер мобилизованный

It’s My City рассказал, что в Свердловской области в учебной части в Елани погиб еще один мобилизованный. Это пятая смерть резервиста в части с конца сентября.
Депутат Госдумы Максим Иванов сказал, что погибший злоупотребил алкоголем и захлебнулся собственной рвотой. При этом все произошло еще три недели назад.
Депутат не стал уточнять, из какого города был мобилизован мужчина.
«Если честно, не знаю. Погиб и погиб, уже не стали уточнять», — сказал It’s My City Максим Иванов.
ВВС и «Медиазона»* 2 декабря сообщали, что в Украине погибло 363 мобилизованных. Из официальных сообщений о смерти каждый пятый погибший был резервистом.
Фото: It’s My City.
*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».