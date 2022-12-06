FT: 19 танкеров встали в пробку из-за введенного потолка цен на нефть

Британская Financial Times сообщила, что у берегов Турции образовался затор из 19 нефтяных танкеров. Проблемы связали с введением потолка цен на российскую нефть: суда не могут получить страховку, если стоимость нефти выше 60 долларов за баррель. В российском агентстве «Прайм»‎ посчитали, что проблемы связаны с «выходом с ночной стоянки»‎.

Потолок цен на нефть ввели страны G7, ЕС и Австралия. Исключение сделали только для Венгрии. Турция начала требовать подтверждения страховки судов из-за новых ограничений.

Судовые брокеры рассказали журналистам, что большая часть нефти, оказавшейся в «пробке»,‎ из Казахстана, а некоторые суда прибыли еще 29 ноября, до введения ограничений. В ЕС поясняли, что потолок цен не коснется ресурсов, отгруженных до 5 декабря.

В Кремле заявили, что не будут признавать какие-либо лимиты. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что готовится решение по поводу ответных мер. В Bloomberg сообщали, что российское правительство может подготовить указ о запрете торговли со странами, поддержавшими максимальную цену, и компаниями, которые могут прописать потолок цен в контрактах.

В «Прайм»‎ сегодняшний затор на вход и выход в проливы Босфор и Дарданеллы объяснили выходом с ночной стоянки. По информации управляющего партнера ООО «Инфра Проекты»‎ Алексея Безбородова, в этом районе шесть российских судов.

«На вход/выход у Босфора и Дарданелл всегда стоит какое-то количество судов. Те, что скопились вчера к вечеру — это, естественно, те крупные танкеры, которые не могут ходить ночью»‎, — объяснил он.

Он добавил, что большинство танкеров — турецкие и идут по своим нуждам, их «вряд ли кто-то будет запрещать»‎.