Якутский бизнесмен перевел все благотворительные проекты в Казахстан

SOTA обратила внимание, что бизнесмен из Якутии Арсен Томский решил перевести свои благотворительные проекты в Казахстан. Он известен международным сервисом InDrive.

«Все бы хорошо, но очень жаль, что у нас все меньше и меньше возможностей вести некоммерческие развивающие проекты в России, а значит и в Якутии. Надеюсь, рано или поздно страна придет в норму, и мы сможем продолжать эту работу в больших масштабах. Базовым регионом, где будут пилотировать наши проекты развития, становится Казахстан. После отладки и подтверждения эффективности будем расширять их на многие другие страны мира», — рассказал Томский.

После начала боев в Украине Томский закрыл в начале марта якутский информационный портал Ykt.ru.

Бизнесмены из других российских регионов уже перевели некоторые проекты в Казахстан. Например, в трех небольших городах страны открылись подростковые футбольные секции проекта Томского Iskra.Football.