Власти Индонезии утвердили уголовное наказание за секс вне брака

Парламент Индонезии сегодня утвердил уголовное наказание за секс вне брака. Внебрачные связи полностью запрещены, а «преступников»‎ ждет наказание до одного года тюрьмы. Применять новые нормы будут как к индонезийцам, так и к иностранцам.

По информации Reuters, это только одно из множества изменений, которые подрывают гражданские свободы в третьей по величине демократии в мире. Помимо секса, запрещено и совместное проживание не состоящих в браке людей.

Новый уголовный кодекс поддержали все партии, несмотря на предупреждения бизнес-групп о том, что это может отпугнуть туристов и нанести ущерб инвестициям. Нововведение вступит в силу в течение трех лет.

Сейчас в стране запрещены супружеские измены. Существует также запрет на черную магию, оскорбление президента или госучреждений, распространение взглядов, противоречащих государственной идеологии, и проведение акций протеста без уведомления.

Критики законопроектов считают, что в Индонезии в последние годы растет религиозный консерватизм, который нанесет ущерб правам человека. В парламенте аргументировали необходимость изменений тем, что прежний кодекс — голландское колониальное наследие, и сейчас оно более не актуально.