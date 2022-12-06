Латвия аннулировала лицензию телеканала «Дождь»‎*

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Песков прокомментировал ситуацию с телеканалом «Дождь»‎*.

«Кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома — несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — цитирует пресс-секретаря Кремля «Коммерсант»‎.

Ведущая «Дождя»‎* Анна Монгайт* сообщила, что канал продолжит вещание в YouTube. При этом латвийские власти требуют от платформы заблокировать ресурс канала на территории страны.

«Латвия лишила «Дождь»‎* лицензии. Мы продолжаем работать, остаёмся в ютубе, но теряем часть кабельных сетей. Мы умеем проходить сложности эпического масштаба и не считаем нашу миссию выполненной. Но я хотела бы сказать, что в происходящем есть доля участия каждого хейтера, который отрабатывался в эти дни на «Дожде»‎*, обвиняя нас в преступлении, которого мы не совершали»‎, — написала Монгайт в своем Teleram.

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Председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Иварс Аболиньш на своей странице в Twitter сообщил, что лицензию на вещание телеканала «Дождь»*‎ аннулировали.

«В связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку, сегодня утром NEPLP принял решение отменить разрешение на трансляцию телеканала «Дождь»*‎, — написал он.

Телеканал ранее получил штраф в 10 тыс. евро за показанную в эфире карту России с Крымом в составе и слова «наша армия»‎ в адрес российских военных. По словам Аболиньша, руководство канала не понимало характер и серьезность каждого нарушения. Лицензию канал получил в июне, но работать начал позже.

Под постом Аболиньша множество поддерживающих комментариев.

«Русские остаются русскими.... Когда им аннулируют вид на жительство и депортируют из нашей страны, чтобы они не сбежали в еще одну страну ЕС и не продолжили начатое... Наконец-то уменьшение зла в нашей стране», — пишут пользователи соцсети.

В Латвии Служба госбезопасности сообщала о начале расследования в связи с заявлениями корреспондента Алексея Коростелева. По сообщению Службы госбезопасности, его высказывание «вызывают подозрения в помощи, оказываемой этим телеканалом солдатам российских оккупационных войск»‎.

Коростелев извинился за свою фразу, произнесенную в эфире 1 декабря в программе «Здесь и сейчас»‎. Его уволили, канал также принес извинения зрителям. Вслед за Коростелевым из редакции ушли два журналиста и продюсер.

*«Дождь» и Анну Монгайт‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.