Вывезенные из херсонского музея экспонаты хранятся в Крыму

Директор Центрального музея Тавриды в Симферополе Андрей Мальгин в разговоре с RTVi подтвердил, что вывезенные из музея в Херсоне экспонаты хранятся в Крыму. Он не уточнил, какие именно украинские исторические ценности оказались здесь.

О том, что российские военные массово вывозят экспонаты из украинских музеев в оккупированных городах, сообщалось ранее. Так, из Мелитополя похитили уникальную тиару времени Аттилы Гунна, 198 частей золота скифов. Из Мариуполя в Донецкую область перевезли рукописный экземпляр Торы и 200-летнюю Библию, картины Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи.

После выхода российских войск из Херсона в Херсонском краеведческом музее обнаружили пустые разбитые витрины. Общее число экспонатов украинское министерство культуры оценивает тысячами — только из Херсона вывезли около 15 тыс. экспонатов. Ущерб по предварительным подсчетам уже составил сотни миллионов евро.

Фото: Дмитрий Лубинец, Херсонский краеведческий музей.