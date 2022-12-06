Экс-советник Трампа Джон Болтон готов участвовать в президентской гонке в 2024 году

Бывший третий советник 45-ого президента США по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что будет участвовать в президентской гонке в 2024 году. На такой шаг он готов, если Республиканская партия не откажется от поддержки Трампа, который намерен баллотироваться на новый срок.
Как пишет «Коммерсант», это стало реакцией на предложение Трампа «отменить Конституцию».
«Если действующие кандидаты в президенты от республиканской партии не отрекутся от Трампа, я готов к участию в гонке», — написал Болтон в Twitter.
Накануне Трамп снова сказал, что победил на выборах 2020 года и призвал «отменить» Конституцию США. По его мнению, это оправдано фальсификациями на выборах в пользу Джо Байдена. Высказывание Трампа осудили и республиканцы, и демократы. Резко против подобных заявлений выступили и в Белом доме.
Болтон после работы с Трампом написал мемуары с критикой 45-го президента.