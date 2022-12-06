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Экс-советник Трампа Джон Болтон готов участвовать в президентской гонке в 2024 году

06.12.2022

Он примет такое решение, если Республиканская партия не откажется от поддержки Трампа

Бывший третий советник 45-ого президента США по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что будет участвовать в президентской гонке в 2024 году. На такой шаг он готов, если Республиканская партия не откажется от поддержки Трампа, который намерен баллотироваться на новый срок. 

Как пишет «Коммерсант»‎, это стало реакцией на предложение Трампа «отменить Конституцию»‎.

«Если действующие кандидаты в президенты от республиканской партии не отрекутся от Трампа, я готов к участию в гонке», — написал Болтон в Twitter. 

Накануне Трамп снова сказал, что победил на выборах 2020 года и призвал «отменить»‎ Конституцию США. По его мнению, это оправдано фальсификациями на выборах в пользу Джо Байдена. Высказывание Трампа осудили и республиканцы, и демократы. Резко против подобных заявлений выступили и в Белом доме. 

Болтон после работы с Трампом написал мемуары с критикой 45-го президента.



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