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#Новости

Дом уехавшего из России экоактивиста сожгли в Краснодарском крае

06.12.2022

Андрей Панюшкин связывает это со своими антивоенными постами

«Кавказ.Реалии»‎* рассказал, что в Горячем Ключе Краснодарского края сожгли дом экоактивиста Андрея Панюшкина. Он уехал из России и связывает атаку на дом со своими антивоенными постами в соцсетях. 

Панюшкин был активистом «Экологической вахты по Северному Кавказу». Он добавил, что недалеко от его дома расположена база ЧВК «Вагнер»‎ Молькино: возможно, именно кого-то из них задела его антивоенная позиция. 

В доме оставались его жена и дочь: в день пожара они были у родных в Краснодаре. Полностью сгорела мансарда и второй этаж, а также большая часть первого этажа. В МЧС пока не назвали причины пожара. 

Панюшкин уехал во Францию в сентябре. Силовики выдали ему предупреждение о «недопустимости участия в экстремистской деятельности»‎, вызывали его на допросы в полицию. Сейчас активист опасается за свою семью: у жены и дочери нет ни загранпаспортов, ни виз. 

Такие случаи были и раньше. По информации «7*7»,‎ в Перми поджигали магазин предпринимателя, который «оскорбил мобилизованных»‎. А в Кирове на дверях дома активиста  нарисовали букву Z и виселицу. Бывшему журналисту Алексею Милованову из Калининграда на дверях писали «Zдесь жиVет предатель». 


*«Кавказ.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

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