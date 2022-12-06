Дом уехавшего из России экоактивиста сожгли в Краснодарском крае

«Кавказ.Реалии»‎* рассказал, что в Горячем Ключе Краснодарского края сожгли дом экоактивиста Андрея Панюшкина. Он уехал из России и связывает атаку на дом со своими антивоенными постами в соцсетях.

Панюшкин был активистом «Экологической вахты по Северному Кавказу». Он добавил, что недалеко от его дома расположена база ЧВК «Вагнер»‎ Молькино: возможно, именно кого-то из них задела его антивоенная позиция.

В доме оставались его жена и дочь: в день пожара они были у родных в Краснодаре. Полностью сгорела мансарда и второй этаж, а также большая часть первого этажа. В МЧС пока не назвали причины пожара.

Панюшкин уехал во Францию в сентябре. Силовики выдали ему предупреждение о «недопустимости участия в экстремистской деятельности»‎, вызывали его на допросы в полицию. Сейчас активист опасается за свою семью: у жены и дочери нет ни загранпаспортов, ни виз.

Такие случаи были и раньше. По информации «7*7»,‎ в Перми поджигали магазин предпринимателя, который «оскорбил мобилизованных»‎. А в Кирове на дверях дома активиста нарисовали букву Z и виселицу. Бывшему журналисту Алексею Милованову из Калининграда на дверях писали «Zдесь жиVет предатель».

*«Кавказ.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.