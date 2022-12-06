Дом уехавшего из России экоактивиста сожгли в Краснодарском крае

«Кавказ.Реалии»* рассказал, что в Горячем Ключе Краснодарского края сожгли дом экоактивиста Андрея Панюшкина. Он уехал из России и связывает атаку на дом со своими антивоенными постами в соцсетях.
Панюшкин был активистом «Экологической вахты по Северному Кавказу». Он добавил, что недалеко от его дома расположена база ЧВК «Вагнер» Молькино: возможно, именно кого-то из них задела его антивоенная позиция.
В доме оставались его жена и дочь: в день пожара они были у родных в Краснодаре. Полностью сгорела мансарда и второй этаж, а также большая часть первого этажа. В МЧС пока не назвали причины пожара.
Панюшкин уехал во Францию в сентябре. Силовики выдали ему предупреждение о «недопустимости участия в экстремистской деятельности», вызывали его на допросы в полицию. Сейчас активист опасается за свою семью: у жены и дочери нет ни загранпаспортов, ни виз.
Такие случаи были и раньше. По информации «7*7», в Перми поджигали магазин предпринимателя, который «оскорбил мобилизованных». А в Кирове на дверях дома активиста нарисовали букву Z и виселицу. Бывшему журналисту Алексею Милованову из Калининграда на дверях писали «Zдесь жиVет предатель».
*«Кавказ.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».