SOTA: полиция украла в «Открытом пространстве»‎ роутер, проектор, шуруповерт и другую технику

Волонтеры «Открытого пространства»‎ рассказали SOTA, что во время налета 25 ноября полиция украла роутер, коммутатор, проектор, аудиомикшер и шуруповерт.

Волонтеры отметили, что роутер пережил несколько обысков в студии «Навальный Live», а потом его установили в «Открытом пространстве»‎. Одна из задержаных рассказала, что в отделе полиции силовики забрали у нее и не вернули мультитул и фонарик.

В «Открытом пространстве»‎ 24 ноября прошел вечер поддержки арестованных по «тюменскому делу»‎. Шестерых антифашистов и анархистов в рамках него задержали 31 августа и 1 сентября в трех российских городах. Следствие считает, что они состояли в «террористическом сообществе»‎. Мотивом следствие называло «ненависть к нынешнему государственному режиму». Все задержанные сообщили о пытках в полиции.

Участников встречи в «Открытом пространстве»‎ задержали и отвезли в отдел полиции. Нескольких человек избили. Протоколов ни на кого не составили.