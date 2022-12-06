В Курской области беспилотник атаковал аэродром

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Администрация Курска сообщила РБК, что площадь пожара на аэродроме после атаки беспилотника составила около 500 кв м.

В двух школах Курской области отменили занятия в связи с пожаром в районе аэродрома. По словам главы региона, отменены занятия в школе в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.



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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что был атакован курский аэродром.

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте»‎, — рассказал глава региона.

Вчера Минобороны России обвинило Киев в атаках на аэродромы «Дягилево»‎ в Рязанской области и «Энгельс»‎ в Саратовской области. Трое военных погибли, еще четверо ранены. После этого российские войска атаковали всю территорию Украины: в министерстве утверждали, что нарушены железнодорожные поставки ВСУ, переброска «иностранных наемников»‎. В Запорожье ракеты попали в жилые дома — два человека погибли.