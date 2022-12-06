В Курской области беспилотник атаковал аэродром

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Администрация Курска сообщила РБК, что площадь пожара на аэродроме после атаки беспилотника составила около 500 кв м.
В двух школах Курской области отменили занятия в связи с пожаром в районе аэродрома. По словам главы региона, отменены занятия в школе в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что был атакован курский аэродром.
«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — рассказал глава региона.
Вчера Минобороны России обвинило Киев в атаках на аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Трое военных погибли, еще четверо ранены. После этого российские войска атаковали всю территорию Украины: в министерстве утверждали, что нарушены железнодорожные поставки ВСУ, переброска «иностранных наемников». В Запорожье ракеты попали в жилые дома — два человека погибли.