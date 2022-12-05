285-й день боев: главное

Сегодня днем на всей территории Украины была воздушная тревога. По информации командования Воздушных сил Украины было сбито 60 из 70 ракет. Удары наносили из Каспийского и Черного морей.

В Запорожье в селе Новософиевка удар пришелся на частные жилые дома — погибли два человека, еще двое ранены.

В нескольких городах нарушено водоснабжение и есть проблемы с электричеством.

Проблемы с электроэнергией были и в приграничных населенных пунктах Молдовы. Власти сообщили также, что нашли на территории города Бричаны на севере страны ракету. Чей это снаряд — власти Молдовы пока не сообщали, территорию оцепили для разбирательства.

К вечеру Минобороны России объяснило «смысл»‎ атаки на украинские города. По версии военного ведомства, «киевский режим»‎ причастен к атакам на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области. Атака велась с советских дронов, которые, по утверждению ведомства, перехватили. Два самолета получили незначительные повреждения от осколков дронов. Трое военнослужащих погибли, еще четверо ранены.

В Минобороны отрицают удары по гражданским объектам в Украине.

«Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации, сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены»‎, — добавили в министерстве.

В ведомстве утверждают, что нарушили «переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий»‎.

В это время президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Как пишет ТАСС, он осмотрел отремонтированный мост, где в понедельник запустили движение по правой части.

Путин был за рулем Mercedes. Как объяснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, «просто на месте была такая машина»‎, и Путин поехал на ней, «чтобы лишние не гонять»‎.

После этого Путин участвовал в церемонии награждения «Волонтеров года»‎ на форуме «Мы вместе»‎. Награду получил Владимир Тараненко, который эвакуировал с Донбасса более 30 000 человек. Путин добавил, что «волонтер»‎ — это международное слово, а в России «чисто наше»‎ — «доброволец»‎.