285-й день боев: главное

- Сегодня днем на всей территории Украины была воздушная тревога. По информации командования Воздушных сил Украины было сбито 60 из 70 ракет. Удары наносили из Каспийского и Черного морей.
В Запорожье в селе Новософиевка удар пришелся на частные жилые дома — погибли два человека, еще двое ранены.
В нескольких городах нарушено водоснабжение и есть проблемы с электричеством.
Проблемы с электроэнергией были и в приграничных населенных пунктах Молдовы. Власти сообщили также, что нашли на территории города Бричаны на севере страны ракету. Чей это снаряд — власти Молдовы пока не сообщали, территорию оцепили для разбирательства.
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К вечеру Минобороны России объяснило «смысл» атаки на украинские города. По версии военного ведомства, «киевский режим» причастен к атакам на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области. Атака велась с советских дронов, которые, по утверждению ведомства, перехватили. Два самолета получили незначительные повреждения от осколков дронов. Трое военнослужащих погибли, еще четверо ранены.
В Минобороны отрицают удары по гражданским объектам в Украине.
«Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации, сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены», — добавили в министерстве.
В ведомстве утверждают, что нарушили «переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий».
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В это время президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Как пишет ТАСС, он осмотрел отремонтированный мост, где в понедельник запустили движение по правой части.
Путин был за рулем Mercedes. Как объяснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, «просто на месте была такая машина», и Путин поехал на ней, «чтобы лишние не гонять».
После этого Путин участвовал в церемонии награждения «Волонтеров года» на форуме «Мы вместе». Награду получил Владимир Тараненко, который эвакуировал с Донбасса более 30 000 человек. Путин добавил, что «волонтер» — это международное слово, а в России «чисто наше» — «доброволец».
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Telegram-канал «Можем объяснить» сообщил, что вторую волну мобилизации планируют начать в январе. Но объявлять ее не будут, а проведут скрыто, аргументируя тем, что президентского указа о завершении мобилизации так и нет. Военкоматы уже начали пересматривать личные дела мужчин, которым можно прислать повестку. При этом, в случае ошибок или проблем, виноватыми будут именно региональные власти — именно к такому сценарию готовятся местные военкомы. Потенциально необходимое число новых мобилизованных в Минобороны не называют.
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Разведка Британии пишет, что количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось в последнее время: с 300 вылетов в сутки в марте до десятков. Россия потеряла более 60 самолетов. Сокращение вылетов в спецслужбе называют результатом сохраняющейся высокой угрозы со стороны украинской ПВО, ограничений летного времени российских самолетов и ухудшения погоды. Поскольку российская тактика наземных атак в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут продолжать проводить наземные операции с низкой интенсивностью в зимнюю погоду.
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Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что украинские силы готовы к наступлению зимой. Это может помочь им извлечь выгоду из недавних успехов на поле боя и не дать российским войскам вернуть себе инициативу. По мерзлой земле лучше использовать тяжелую колесную и гусеничную технику. В Украине также считают, что мобилизованные и завербованные в ряды ЧВК «Вагнер» не готовы к операциям зимой.