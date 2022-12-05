Мобилизованные из Свердловской области сбежали с фронта: их оставили без еды и воды

Мобилизованные из города Ирбит, Свердловской области, сбежали с фронта. Они говорили, что остались без еды и воды. Позиции оставили 29 человек. В Госдуме их назвали дезертирами и предателями, пишет «7*7»‎.

Жены резервистов просили депутата Госдумы Максима Иванова вернуть их мужей домой. По их словам, они звонили и просили о помощи: их бросило командование и оставило без воды и еды. Мобилизованные решили покинуть позиции, чтобы не умереть от голода.

Командование обвиняет их в дезертирстве. Максим Иванов отказался помогать семьям: по его мнению, они «попали в тяжелую ситуацию по своей вине». Иванов считает, что они якобы напились, расстреляли из автоматов бензогенератор и сымитировали нападение. Без них «неприкрытым»‎ остались 500 метров фронта, подсчитал депутат.

«Считаю, что это дезертирство и предательство. Разбираться с этим нужно жестко», — заявил он.

Депутат добавил, что одного из мобилизованных уже забрала контрразведка, остальных распределили по другим взводам. А тех, кто жалуется женам, он назвал «так себе воинами»‎.