Отец смог встретиться с заключенной белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой

Оппозиционный белорусский политик Мария Колесникова смогла встретиться с отцом. Как передает Telegram-канал Виктора Бабарико, свидание продлилось 10 минут и прошло под присмотром врача и сотрудников колонии.

Сейчас Колесникова находится в колонии, в медицинском стационаре. Сюда ее перевели на выходных из гомельской больницы. У нее была прободная язва. Ее отец рассказал, что она сильно похудела, у нее мало сил. Врачи будут присматривать за ней еще 10 дней.

В реанимацию Колесникова попала 28 ноября. Скорая забрала ее из ШИЗО в гомельской колонии. Ни отцу, ни сестре о диагнозе долгое время не сообщали.