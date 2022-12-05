Интерпол отказал России в экстрадиции Невзорова*, Солдатова, Кашинцева и Белоцерковской*

«ОВД-Инфо»‎* сообщает, что Интерпол отказался экстрадировать в Россию журналистов Александра Невзорова*, Андрея Солдатова, бывшего полицейского Олега Кашинцева и блогера Веронику Белоцерковскую*. В Интерполе посчитали обвинения в «фейках»‎ политически мотивированными.

На запрос об экстрадиции в организации добавили, что в странах, в которых находятся россияне, нет подобных статей УК. Однако правозащитники уточнили, что «дружественные страны»‎ все равно могут выдавать России фигурантов политических дел.

Андрей Солдатов, главный редактор Agentura.Ru, объявлен в розыск, у него арестовано имущество. Поводом для преследования стало его участие в передаче канала «Популярная политика» под названием «Из-за войны арестованы генералы ФСБ».

Александра Невзорова* также объявили в розыск и заочно арестовали. Силовики посчитали, что он публиковал в своих каналах «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе», сопроводив их «недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан» со ссылкой на украинские СМИ.

Вероника Белоцерковская* публиковала «фейки»‎ в своих соцсетях. Она писала об уничтожении украинских городов и мирных граждан. Ее также объявили в международный розыск и заочно арестовали, недвижимость в России — тоже под арестом.

Бывший полицейский из Ярославля Олег Кашинцев также заочно арестован и объявлен в розыск, счета арестованы. Следствие считает, что он распространил «фейки»‎ по мотивам «политической ненависти»‎. Он публиковал коллаж с Путиным и Гитлером, постил допрос российского летчика в украинском плену.

«ОВД-Инфо»‎, Александра Невзорова, Веронику Белоцерковскую Минюст России считает «иностранными агентами»‎.