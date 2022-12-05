По всей территории Украины новая волна ракетных ударов

По всей Украине сегодня снова воздушная тревога. Взрывы были в Херсонской, Тернопольской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях.

Российские снаряды попали в жилые дома в Запорожье, в селе Новософиевка. Два человека погибли, двое ранены, пишет ВВС. Разрушено несколько частных жилых домов.

В Одессе и Херсоне нарушено водоснабжение.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать сигналы тревоги.

По информации ВВС, это могла быть только первая волна ракет. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что атак может быть несколько.

«Как правило, они могут использовать несколько волн, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия украинской противовоздушной обороны»‎, — сказал он.

Игнат добавил, что ракеты запустили с Черного моря и кораблей Черноморского флота, а также из Ростовской области.