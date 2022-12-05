Протестующие в столице Монголии берут штурмом здание правительства

UPD:

«Настоящее время»‎* сообщило, что депутаты Великого государственного хурала Монголии проголосовали за введение чрезвычайного положения в Улан-Баторе. Чтобы оно вступило в силу, указ должен издать президент страны.

Попытка участников митинга захватить Дворец правительства не состоялась. Люди смогли сломать ворота в здание, но не попали в него.

Врем, которое власти дали протестующим, чтобы разойтись, уже истекло. Полиция угрожает разогнать митингующих силой.

***

В столице Монголии Улан-Баторе проходит массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Причиной стал скандал с участием многих политиков в хищении экспортного угля, пишет фонд «Азиаты России»‎. Митингующие также перекрыли дорогу в резиденцию главы правительства и штурмуют дворец парламента.





По мнению участников протестов, чиновники украли уголь на 12 млрд долларов, который должны были поставить в Китай. Они требуют назвать имена причастных к хищению чиновников.

Во время протестов пострадали как минимум четыре человека. Полиция сказала, что готова применить силу для разгона митинга. «Коммерсант»‎ пишет, что губернатор столицы Монголии и мэр города Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал соответствующий указ о силовом разгоне протестующих.

Власти страны в ответ на требования протестующих сообщили, что возбудили уголовные дела против представителей компании «Эрдэнэс Таван Толгой»‎, «дочки»‎ госкомпании «Эрдэнэс»‎, которой принадлежит угольное месторождение Таван-Толгой, уточнили в RFE/RL*.







*RFE/RL и «Настоящее время»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.