Протестующие в столице Монголии берут штурмом здание правительства

UPD:
«Настоящее время»* сообщило, что депутаты Великого государственного хурала Монголии проголосовали за введение чрезвычайного положения в Улан-Баторе. Чтобы оно вступило в силу, указ должен издать президент страны.
Попытка участников митинга захватить Дворец правительства не состоялась. Люди смогли сломать ворота в здание, но не попали в него.
Врем, которое власти дали протестующим, чтобы разойтись, уже истекло. Полиция угрожает разогнать митингующих силой.
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В столице Монголии Улан-Баторе проходит массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Причиной стал скандал с участием многих политиков в хищении экспортного угля, пишет фонд «Азиаты России». Митингующие также перекрыли дорогу в резиденцию главы правительства и штурмуют дворец парламента.
По мнению участников протестов, чиновники украли уголь на 12 млрд долларов, который должны были поставить в Китай. Они требуют назвать имена причастных к хищению чиновников.
Во время протестов пострадали как минимум четыре человека. Полиция сказала, что готова применить силу для разгона митинга. «Коммерсант» пишет, что губернатор столицы Монголии и мэр города Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал соответствующий указ о силовом разгоне протестующих.
Власти страны в ответ на требования протестующих сообщили, что возбудили уголовные дела против представителей компании «Эрдэнэс Таван Толгой», «дочки» госкомпании «Эрдэнэс», которой принадлежит угольное месторождение Таван-Толгой, уточнили в RFE/RL*.
*RFE/RL и «Настоящее время» Минюст России считает «иностранными агентами».