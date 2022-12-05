«Можем объяснить»‎: вторая волна мобилизации начнется в январе

Telegram-канал «Можем объяснить»‎ со ссылкой на свои источники пишет, что вторую волну мобилизации планируют начать в январе. Но объявлять ее не будут.

Журналисты сообщили, что в военкоматы поступили предписания от Минобороны о начале усиленной работы по мобилизации. Искать мужчин и массово рассылать повестки начнут в январе-феврале. В петербургском военкомате сказали, что «предстоит много работы»‎. В московском добавили, что сотрудники сейчас пересматривают дела призывников и контрактников для отправки им повесток.

В качестве основания указывают то, что «частичная мобилизация»‎ не закончилась — Путин так и не подписал указ о ее завершении. Количество необходимых резервистов в Минобороны не называют.

«Что делать — непонятно. Официально мобилизацию так и не завершили, а теперь все переложили на регионы. Но если вдруг случатся ошибки (а они обязательно будут), то отвечать будут рядовые сотрудники военкоматов и их начальники», — пояснил источник в одном из военкоматов.

Он добавил, что виновными в любом случае выставят региональные власти: так уже было, когда в нескольких регионах уволили военных комиссаров за ошибки при мобилизации.