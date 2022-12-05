Трамп снова заявил, что победил на выборах 2020 года, и призвал «отменить»‎ Конституцию

Экс-президент США Дональд Трамп назвал себя победителем президентских выборов 2020 года и призвал «отменить»‎ Конституцию. По его мнению, отмена Конституции возможна из-за нарушений во время подсчета голосов и самого голосования. ВВС пишет, что в Белом доме осудили подобные заявления. Не поддержали Трампа ни республиканцы, ни демократы.

В ноябре 2022 года Трамп заявил, что будет баллотироваться на новый президентский срок. По его мнению, в 2020 году результаты выборов, в том числе с помощью крупных технологических компаний, подтасовали в пользу Джо Байдена.

«Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже те, которые содержатся в Конституции. Наши великие основатели [имеются в виду отцы-основатели США] не захотели бы и не стали бы потворствовать фальшивым и мошенническим выборам!»‎ — написал Трамп.

В Белом доме заявили, что осуждают подобные высказывания и добавили, что нельзя любить Америку только в случае своей победы.

«Нападки на Конституцию и все, что она означает, это все равно, как если бы сама душа нашей нации подверглась анафеме»‎, — добавили в Белом доме.

Члены Демократической и Республиканской партий также не поддержали экс-президента. Демократ, член Палаты представителей Эрик Соулвелл усомнился, как республиканцы могут называть себя консерваторами, если член их партии «выступает против конституции, а они его не осуждают?»‎

Дипломат Джон Болтон, работавший третьим советником Трампа, сказал, что «ни один американский консерватор не может согласиться с призывом Дональда Трампа приостановить действие конституции из-за результатов выборов 2020 года»‎. Против экс-президента, по мнению Болтона, должны выступить все «истинные консерваторы»‎.