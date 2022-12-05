На Сахалине после двух блокировок закрылось региональное медиа

Информационное агентство «Сах.ком»‎ сообщило, что прекращает работу. Их сайт дважды блокировали по требованию Генпрокуратуры.

«Информационное агентство «Сах.ком» прекращает свое существование. Это сложное решение было принято в непростое время. Но дальше, в условиях постоянных блокировок, продолжать журналистскую деятельность, писать о событиях в регионе и в стране становится не только сложно, но и опасно»‎, — рассказали журналисты.

Агентство работало с 5 августа 1999 года — всего было выпущено 230 043 новости. На прошлой неделе «Сах.ком»‎ одним из первых рассказал о забастовке рабочих на Киринском газоконденсатном месторождении.