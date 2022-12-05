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#Новости

В Белгородской области на гранате подорвался солдат-срочник

05.12.2022

Ему ампутировали стопу

ASTRA сообщила, что в Белгородской области рядовой Константин Л. подорвался на гранате. Ему ампутировали стопу. Константин проходил срочную службу в в/ч 91711 в Богучаре Воронежской области, но его отправили на границу с Украиной. 

Срочник подорвался 4 декабря в районе села Долгое. Сейчас он на лечении в городе Валуйки. 

Матери срочников около месяца требуют, чтобы солдат перевели из приграничных с Украиной регионов. Они выходили на пикеты, писали обращения. Сообщалось также об одном погибшем солдате.


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