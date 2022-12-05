В Белгородской области на гранате подорвался солдат-срочник

ASTRA сообщила, что в Белгородской области рядовой Константин Л. подорвался на гранате. Ему ампутировали стопу. Константин проходил срочную службу в в/ч 91711 в Богучаре Воронежской области, но его отправили на границу с Украиной.

Срочник подорвался 4 декабря в районе села Долгое. Сейчас он на лечении в городе Валуйки.

Матери срочников около месяца требуют, чтобы солдат перевели из приграничных с Украиной регионов. Они выходили на пикеты, писали обращения. Сообщалось также об одном погибшем солдате.