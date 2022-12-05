Взрыв газа произошел в доме в Нижегородской области

В Заволжье Нижегородской области в жилом доме взорвался газ. Это уже четвертое сообщение о взрыве газа в жилом доме за последние три дня.

Как пишет «Коммерсант»‎, пострадавших и погибших из-за пожара в жилом доме в Заволжье нет.

Сегодня взорвался газ в Ярославле, вчера — в Нижневартовске (ХМАО). В субботу взрыв был в Астраханской области.

По подсчетам «Полигон.Медиа»‎, с начала года было 34 сообщения о взрывах газа, пострадали 84 человека, 32 — погибли. Такие данные журналисты приводили в воскресенье после взрыва в Нижневартовске, где погибли шесть человек. В Ярославле сегодня один человек пострадал.