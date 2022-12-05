The Insider*: еще одного завербованного в ЧВК «Вагнер»‎ осужденного казнили

The Insider* и Gulagu.net сообщили о смерти осужденного Виктора Севальнева. Его увезли на расстрел из госпиталя за то, что солдаты его роты дезертировали.

Севальнев командовал 7-й мотострелковой ротой «ЛНР»‎. Жене Лилии он позвонил из госпиталя 20 ноября и сказал, что его собираются везти на расстрел.

«Сегодня я, завтра другой, вот и все. Мы у них убойный материал. Минобороны расстреливает людей. Они знают, что мы двухсотые и им похеру. Я бы хотел назад, где я был, а они мне не дают. Если бы я знал, что это такая война. Я Севальнев Виктор Анатольевич, 27 сентября 1979 года рождения. Не посылайте сюда людей, хватит. Они хотят всех убить», — такое последнее сообщение Севальнев передал через жену.

О смерти мужа Лилии сообщил представитель Минобороны 1 декабря. По версии министерства, он погиб в ДНР 25 ноября от осколочных ранений и мощного удара по голове.

Севальнев отбывал наказание в ИК-3 в Калужской области. Вербовщики ЧВК приезжали туда несколько раз. Первым согласился поехать в Украину сын Севальнева, который также отбывал срок в этой колонии. Он погиб во время боев. После этого Севальнев-старший решил отправиться туда сам в начале октября. Его рота понесла большие потери в ноябре, а часть бойцов разбежалась.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин считает, что Севальнева могли казнить так же, как и Евгения Нужина: осматривавший тело Севальнева указал, что у него пробит череп. Однако Евгений Пригожин сказал, что «в рядах ЧВК «Вагнер» никогда не было этого человека, он никогда не прибывал ни в какие лагеря подготовки и никогда не работал в ЧВК «Вагнер». При этом контракты, которые есть в распоряжении правозащитников, заключенные подписывали не с Пригожиным и его структурами, а с Минобороны напрямую.





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