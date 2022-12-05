Кудрин станет советником по корпоративному развитию в «Яндексе»‎

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что займет пост советника по корпоративному развитию в «Яндекс»‎.

«Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные. Одна из главных задач — помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру «Яндекса»‎, чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди»‎, — написал он.

Совет Федерации освободил его от должности 30 ноября. По данным The Bell, переход Кудрина в «Яндекс»‎ одобрил президент России Владимир Путин. Он предложил план по реструктуризации управления компанией. Помимо этого, Кудрин получил около 5% акций (около 340 млн долларов), а созданная им управленческая структура будет принимать ключевые решения в «Яндексе»‎.

Список потенциальных кандидатов на пост главы Счетной палаты президенту России Владимиру Путину направят до конца года‎. В нем должно быть не меньше трех человек. Возможным кандидатом называли вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Его кандидатуру одобрил в том числе Кудрин.