Один человек в тяжелом состоянии после взрыва газа в Ярославле

В жилом трехэтажном доме в Ярославле произошел взрыв газа. Один человек находится в тяжелом состоянии в больнице.

РИА «Новости» сообщило, что из дома эвакуировали 44 человека, в том числе троих детей. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли.

Журналисты 76.ru сообщили, что в доме 1960-годов постройки не было баллонов, а были установлены газовые плиты. Пострадавший — мужчина, который снимал квартиру на третьем этаже. Медики говорят, что он в крайне тяжелом состоянии, в реанимации.

Вчера взрыв бытового газа произошел в Нижневартовске. Погибли шесть человек.