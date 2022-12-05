1ADAT*: критика Кадырова убили в Швеции

1ADAT* подтвердил убийство критика Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманова в Швеции. По информации телеграм-канала, его расстреляли ночью несколько человек. Детали убийства пока не раскрывают, как и исполнителей.

Его брат Мухаммад, с которым также не было связи несколько дней, скрыт спецслужбами Швеции.

Абдурахманов уехал из Чечни в 2010-х годах после конфликта с одним из родственников главы республики Рамзана Кадырова. В 2020 году на Абдурахманова было совершено покушение, за которым стоял спикер парламента Чечни, объявивший ему кровную месть. За нападение осудили граждан России, но заказчиков не нашли. Швеция дала ему политическое убежище в 2021 году.

*1ADAT Верховный суд Чечни считает «экстремистской организацией» и запретил его работу в России.