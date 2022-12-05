«Верстка»‎ подтвердила личность попавшего в плен заключенного

Россиянин Александр Болчев дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову. Он сказал, что его завербовали из колонии в ЧВК «Вагнер», и теперь он отказывается от обмена, потому что боится казни. «Верстка»‎ подтвердила его личность.

Пленный россиянин рассказал, что завербованным заключенным вагнеровцы угрожают расстрелом при отступлении. «Я не хочу (на обмен), потому что сразу убьют. Я знаю, убьют меня. Не надо никакого, пожалуйста, обмена», — сказал Болчев.

При этом он утверждает, что не знает про историю Евгения Нужина, казненного кувалдой после обмена.

Сестра Болчева Екатерина подтвердила, что интервью давал ее брат.

«Это мой брат. Он несколько раз сидел. Второй раз он сидел в Липецке. Он спёр барана какого-то. Я даже не поняла, что он говорит. Я не знаю, почему он сказал, что не хочет на обмен. Он не понимает ничего», — рассказала Екатерина.

Журналисты нашли карточку последнего уголовного дела Болчева: он получил 3,5 года колонии за кражу полугодовалого ягненка. Преступление Болчев объяснил тем, что в селе не было работы, а он искал что поесть. Также в деле есть попытка проникновения в сарай и угона автомобиля. Ущерб суд оценил в 4 тыс. рублей. В мае суд снизил срок до 2 лет и 11 месяцев ограничения свободы, но мужчина не отметился, и его снова отправили в колонию в июле.

В сентябре он вступил в ряды ЧВК «Вагнер»‎, чтобы получить амнистию и найти работу.